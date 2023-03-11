موعد افتتاح معرض «أهلا رمضان» في مدينة نصر.. سلع بسعر التكلفة 

بتخفيضات تصل إلى سعر التكلفة، يفتتح وزير التموين «سوبر ماركت أهلا رمضان» بمدينة نصر، بعد 4 أيام، بحضور رئيس الوزراء، على أن تكون السلع متاحة للجمهور في اليوم التالي لمدة أسبوع حتى يوم 21 من الشهر نفسه.

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات المتعلقة بمعرض أهلاً رمضان بمدينة نصر.

تخفيضات معارض أهلا رمضان 2023 تصل لـ30%

- «سوبر ماركت أهلا رمضان مدينة نصر» يأتي ضمن ‏‎455‎‏ معرضا، جرى ‏افتتاحها ‏بتوجيهات الرئيس السيسي بداية عام 2023، منتشرين بالمراكز والمدن والقرى والنجوع.

- تنتشر 250 ‏سيارة تُسير يوميا بالقرى والنجوع للوصول ‏إلى ‏المواطنين بنفس بتخفيضات ‏المعارض.

- تشارك المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية‎ والمنافذ ‏‏المتنقلة في معارض أهلا رمضان بتخفيضات تصل إلى 30%.

الشركات والمنافذ المشاركة في معارض أهلا رمضان 2023

- تشمل الشركات المشاركة في معارض أهلا رمضان: الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية بكل ‏شركاتها الإنتاجية وشركات المطاحن ‏والزيوت وشركتي الجملة ‏العامة والمصرية، وشركه قها، وشركات ‏المجمعات الاستهلاكية، والغرف التجارية واتحاد ‏الصناعات والمنتجين ‏وأصحاب السلاسل ‏التجارية والتجار والمصنعين والمنتجين.

- تمتاز السلع المطروحة بالمعارض بالجودة العالية والأسعار المناسبة، ويجري مراقبة السلع المعروضة من قبل وزارة التموين.

- يشهد معرض أهلاً رمضان مدينة نصر تخفيضات كبيرة للسلع قد تتخطى النسب ‏المعلن عنها.‏

أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2023

جاءت أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2023، كالتالي:

- كيلو الأرز بـ15 جنيها.

- زيت 750 جراما بـ37 جنيها.

- زيت 2 لتر بـ100 جنيه.

- زيت 2.5 لتر بـ130 جنيها.

- صلصة 300 جم بمبلغ 7.25 جنيه.

- حلاوة 250 جم بمبلغ 28 جنيها.

- طحينة 235 جم بمبلغ 26.5 جنيه.

- جبنة 500 جم بمبلغ 26.5 جنيه.

- جبنة 250 جم بمبلغ 13.5 جنيه.

- مربى300 جم بمبلغ 14 جنيها.

- كيلو سكر بسعر 14.5 جنيه.

- كيلو دقيق بسعر 17 جنيها.

- مكرونة 400 كجم بسعر 10 جنيهات.

- عدس 500 جم بسعر 21 جنيها.

- فول مدمس 500 جم بسعر 12 جنيها.

- فاصوليا 500 جم بسعر 19 جنيها.

- لوبيا 500 جم بمبلغ 19 جنيها.

معارض أهلا رمضان في القاهرة والجيزة

تقام معارض أهلا رمضان في القاهرة الكبرى، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصرن وفي شبرا 58 شارع جسر البحر الساحل، وحلوان، وشارع سلاح المهندسين، والمعصرة، والمرج ومؤسسة الزكاة بالإضافة إلى شارع الملك فيصل، وأرض اللواء بالعجوزة، والمنيب، وترعة المنصورية بالهرم.

كيفية معرفة أماكن معارض أهلاً رمضان 2023

وتنتشر معارض أهلاً رمضان بكل محافظات الجمهورية، ويمكن التعرف على أماكن معارض أهلاً رمضان، من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أو زيارة الموقع الإلكتروني أو الصفحة الرسمية لمحافظتك عبر فيس بوك، لمعرفة أماكن معارض أهلاً رمضان 2023 بالمحافظة التابع لها.