أسعار أهم السلع في معرض أهلا رمضان 2023.. أرخص 20%

تتجه الأعين إلى معرفة أسعار أهم السلع اللازمة للشهر الكريم في معرض أهلا رمضان 2023، التي تعد أرخص 20% عن مثيلاتها في الأسواق، وذلك تزامنا مع بدء المحلات والمجمعات الاستهلاكية في طرح السلع مع اقتراب شهر رمضان 2023، حيث شهدت الأسواق طرح ياميش رمضان الذي يعد من أهم السلع اللازمة للشهر الكريم، ومن أساسيات سفرة الأسرة المصرية.

وقال حازم المنوفي، رئيس شعبة بقالة وعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية وعضو شعبة المواد الغذائية في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار أهم السلع اللازمة للشهر الكريم طرحت في معرض أهلا رمضان 2023 بنسبة أرخص 20% مقارنة بالقطاع الخاص.

أسعار السلع الأساسية في معرض أهلا رمضان 2023

- سعر كيلو اللبن الجاموسي 20 جنيها بدلا من 29 جنيها.

- الجبن الرومي 148 جنيها بدلا من 160 جنيها.

- سعر المكرونة 17.5 جنيه بدلا من 22 جنيها.

- زجاجة الزيت 800 مل 35 جنيها بدلا من 50 جنيها.

- الزيت 1 لتر 53 جنيها بدلا من 60 جنيها.

أسعار أهم السلع في معرض أهلا رمضان

وأوضح رئيس شعبة البقالة بالإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الياميش أهم السلع اللازمة للشهر الكريم بمعرض أهلا رمضان 2023 الذي تم طرحه بأسعار أقل 20% عن مثيلاتها في السوق المحلية، تلبية لاحتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم، والتي جاءت كالآتي:

- قمر الدين الوفير 400 جرام من 60 إلى 70 جنيها حسب النوع.

- قمر الدين السلام 400 جرام من 60 جنيها إلى 70 جنيها حسب النوع.

- قمر الدين العالمية 400 جرام 70 جنيها.

- قمر الدين الشلال 400 جرام 62 جنيها.

- قمر الدين نجوم الشام/ مراسي/ الأسطورة 400 جرام 45 جنيها.

- قمر الدين أبو عيسي سوري 400 جرام 45 جنيها.

المكسرات في معرض أهلا رمضان 2023

وبالنسبة لأسعار المكسرات التي تعد أهم السلع اللازمة للشهر الكريم بمعرض أهلا رمضان 2023، تتمثل في التالي:

- يصل سعر الفستق الإيراني حصى 65 جنيها زنة 250 جراما.

- بندق قلب بسعر 40 جنيها زنة 250 جراما.

- عين الجمل 250 جراما بسعر 50 جنيها.

- لوز قلب أمريكي 250 جراما بسعر 45 جنيها.

- كيس لوز بقشره زنة 500 جرام بسعر 50 جنيها.

- كيس عين جمل بقشره 500 جرام بسعر 50 جنيها.

- جوز الهند نصف دسم بسعر 30 جنيها زنة 500 جرام

- يتراوح سعر الزبيب من 19 جنيها لوزن 200 جرام.

- الزبيب المصري زنة 500 جرام بسعر32.5 جنيه، والإيراني بسعر 90 جنيها للكيلو.