عالم الزلازل الهولندي يحذر مجددا من نشاط زلزالي كبير رغم الانتقادات الموجهة له

يحاول عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، إثبات نظريته التي تربط بين تحرك الكواكب واصطفافها، وبين الهزات التي تحدث على الأرض، رغم تعرضه لانتقادات مكثفة منذ زلزال شرق المتوسط المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير الماضي.

وحذر عالم الزلازل الهولندي مرارا من زلزال كبير وأنشطة زلزالية مدمرة خلال الأسبوع الأول من مارس الجاري، بناء على حساباته الهندسية التي تربط بين تأثير حركة الكواكب واصطفافها على الأرض، إلا أن ما حذر منه لم يقع باستثناء بعض الأنشطة الزلزالية الخفيفة وغير المؤثرة.

ورغم توقعات عالم الزلازل الهولندي التي باءت بالفشل، إلا أنه يصر على نظرياته، ويعاود التغريد بمزيد من التوقعات عن أنشطة زلزالية وشيكة.

Once again I share the statistics with a detailed explanation:



98% of major earthquakes occur near the time of planetary conjunctions (alignments). 74% occur at the time of a convergence of two or more conjunctions.https://t.co/BlL3qtR0sW