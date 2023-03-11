عالم الزلازل الهولندي يحذر مجددا من نشاط زلزالي كبير رغم الانتقادات الموجهة له

يحاول عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، إثبات نظريته التي تربط بين تحرك الكواكب واصطفافها، وبين الهزات التي تحدث على الأرض، رغم تعرضه لانتقادات مكثفة منذ زلزال شرق المتوسط المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير الماضي.

وحذر عالم الزلازل الهولندي مرارا من زلزال كبير وأنشطة زلزالية مدمرة خلال الأسبوع الأول من مارس الجاري، بناء على حساباته الهندسية التي تربط بين تأثير حركة الكواكب واصطفافها على الأرض، إلا أن ما حذر منه لم يقع باستثناء بعض الأنشطة الزلزالية الخفيفة وغير المؤثرة.

عالم الزلازل الهولندي يستمر في تغريداته

ورغم توقعات عالم الزلازل الهولندي التي باءت بالفشل، إلا أنه يصر على نظرياته، ويعاود التغريد بمزيد من التوقعات عن أنشطة زلزالية وشيكة.

Once again I share the statistics with a detailed explanation:



98% of major earthquakes occur near the time of planetary conjunctions (alignments). 74% occur at the time of a convergence of two or more conjunctions.https://t.co/BlL3qtR0sW — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) March 11, 2023

وغرد عالم الزلازل الهولندى مجددا اليوم السبت، قائلاً: مرة أخرى أشارك الإحصائيات مع شرح مفصل 98% من الزلازل الكبرى تحدث بالقرب من وقت اقترانات الكواكب الاصطفاف أو المحاذاة و74% تحدث في وقت تقارب اثنين أو أكثر من هذه الاقترانات.

وقال عالم الزلازل الهولندى في تغريدة أخرى: وفقًا لهذه الإحصائيات، كان هناك حوالي 70% احتمال حدوث زلزال كبير. لقد وصل إلى ما يقل قليلاً عن 7.0 درجة (6.9) في 4 مارس، وهو ما يطابق السيناريو التقديري الأول لدينا.

احتمال حدوث زلزال كبير بنسبة 70%

وكان عالم الزلازل الهولندي غرد أمس الجمعة، قائلا: نظرًا إلى أن القمر يتحاذى حاليا مع المشتري، فقد يحدث نشاط زلزالي أقوى في اليومين المقبلين، لكن التقلبات الجوية الأخيرة يمكن أن تصبح كبيرة أيضًا في الفترة من 15 إلى 16 مارس.

يشار إلى أن عالم الزلازل الهولندي قد تنبأ بوقوع زلزال شرق المتوسط المدمر، والذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير الماضي، قبلها بثلاثة أيام، وتسبب الزلزال في سقوط أكثر من 51 ألف قتيل ما بين تركيا وسوريا.