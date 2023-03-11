دنيا سمير غانم تبحث عن شقيقها خلال مسلسل «جت سليمة» في رمضان 2023

أيام قليلة ويبدأ عرض مسلسلات رمضان 2023، ومن أبرز الأعمال التي ينتظرها الجمهور مسلسل «جت سليمة» للفنانة دينا سمير غانم رمضان 2023، والذي تعود خلاله للدراما الرمضانية بعد غياب نحو 3 سنوات.

دنيا سمير غانم «جت سليمة» في رمضان 2023

وتجسد دنيا سمير غانم خلال مسلسل «جت سليمة» رمضان 2023 دور الفتاة «سليمة» التي كانت تجلس بجوار شقيقها «عمر» في منزلها يقرآن قصة فجأة تجد «سليمة» نفسها في عصر آخر دون شقيقها، وتبدأ في رحلة البحث عنه في هذا الزمن، وظهر ذلك في البرومو الدعائي الذي كشفت عنه الشركة المنتجة منذ أيام، ويتخلل الأحداث العديد من المواقف الكوميدية، وتدور أحداث المسلسل في 15 حلقة في إطار كوميدي، ويعرض المسلسل على شاشة قناة «cbc».

مسلسل «جت سليمة»

مسلسل «جت سليمة» يضم عددا كبيرا من نجوم الفن والكوميديا بجانب دنيا سمير غانم، محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، خالد الصاوي، ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري وإنتاج أحمد السبكي.