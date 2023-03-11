موعد نتيجة قرعة الحج 2023 في سوهاج.. 15 مارس

موعد نتيجة قرعة الحج 2023 في سوهاج بات مطلوبا في المحافظة بعد فوز 1558 شخصا في قرعة حج الداخلية بمديرية أمن القاهرة الجديدة في منطقة الرحاب اليوم.

موعد نتيجة قرعة الحج 2023 في سوهاج سيكون يوم الأربعاء الموافق 15 من شهر مارس 2023، بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1444هـ- 2023م.

موعد نتيجة قرعة الحج 2023 في سوهاج

وتستعرض «الوطن» موعد نتيجة قرعة الحج 2023 في سوهاج لمتابعيها لمعرفة كل ما يخص قرعة الحج بالمحافظة وذلك ضمن خدماتها المستمرة التي تقدمها لقرائها في مختلف المجالات.

وتأتي معرفة موعد نتيجة قرعة الحج 2023 فى سوهاج وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية ستكون في مديرية أمن سوهاج يوم الأربعاء الموافق 15 من شهر مارس 2023.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2023

ويمكن الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2023، من خلال الدخول إلى موقع بوابة الحج المصرية من الضغط من هنا واتباع عدة خطوات وهي:

- اختيار نتيجة حج القرعة.

- ملء خانة الرقم القومي الخاص بالمواطن.

- ملء بيانات خانة رقم المصنع وهو الموجود أسفل يسار بطاقة الرقم القومي

- ستظهر لك نتيجة طلب الحج وحالته بالقبول أو عدم القبول.

طرق الدفع لـ حج القرعة 2023

وحددت وزارة الداخلية كيفية سداد تكلفة حج القرعة 2023، وهي:

- يبدأ سداد كامل تكاليف الحج من خلال فروع 3 بنوك هي بنك مصر والبنك الأهلي وبنك القاهرة.

- عبر مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري على مسـتوى الجمهورية على حساب مدفوعات حكومية «مدفوعات حج القرعة».