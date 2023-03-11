رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج وزارة الداخلية 2023.. وخطوات الدخول

ينتظر الكثير من الراغبين في أداء فريضة الحج 2023، نتيجة القرعة، والتي تعلنها وزارة الداخلية في 5 محافظات بداية من اليوم وعلى مدار 5 أيام كاملة لتنتهي يوم الأربعاء المقبل.

وأعلنت مديرية أمن القاهرة اليوم السبت، فوز 1558 شخصا، في قرعة حج الداخلية المقامة حاليًا في مديرية أمن القاهرة الجديدة بمنطقة الرحاب، بينهم 49 من كبار السن، و804 مواطنين في قرعة الحج الداخلية الاحتياطي.

وبشأن ذلك تستعرض«الوطن» رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج وزارة الداخلية 2023، لكي يتمكن الناجحين من رؤية نتيجتهم.

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج وزارة الداخلية 2023

على مدار الخمس أيام المقبلة ستجري القرعة بالطريقة العلنية في أحد الأماكن المخصصة باستخدام المنظومة الإلكترونية دون تدخل بشري في مديريات الأمن في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية وأسوان.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2023

يمكن الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2023 فور إعلانها رسميا بالرقم القومي، وفقا لمحافظة التابع لها المتقدم، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة من خلال الضغط على تلك الرابط، ثم إدخال الرقم القومي، ورقم المصنع «المتواجد أسفل صورة البطاقة»، ثم إدخال كود التحققق الظاهر أمامك على الموقع، ثم الضغط على خانة بحث، ستظهر نتيجة حالة الطلب فائز أو غير فائز.

مواعيد إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن

وتجرى القرعة ابتداء من اليوم 11 مارس بمديريات أمن: «القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - أسوان - الشرقية»، ويوم 12 مارس بمديريات أمن: «مطروح - الأقصر - الدقهلية - دمياط - القليوبية - الفيوم» ويوم 13 مارس بمديريات أمن «البحيرة - قنا - الغربية - بورسعيد - الوادى الجديد - المنيا».

ويوم 14 مارس بمديريات أمن: «كفر الشيخ - المنوفية - الإسماعيلية - أسيوط - بنى سويف»، ويوم 15 مارس بمديريات أمن: «جنوب سيناء - السويس - سوهاج - شمال سيناء- البحر الأحمر».