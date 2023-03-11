يرغب العديد من المواطنين، معرفة نتيجة قرعة أداء فريضة الحج 2023 التي سيتم إعلانها من وزارة الداخلية في 5 محافظات بداية من اليوم، وعلى مدار 5 أيام كاملة، لذا تستعرض «الوطن»، خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2023 عبر البوابة المصرية الموحدة.

بالتفاصيل.. خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2023 عبر البوابة المصرية الموحدة

ساعدت وزارة الداخلية جميع المواطنين، على معرفة خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2023 عبر البوابة المصرية الموحدة بمجرد الإعلان رسميًا عنها، وفق المحافظة التابع لها المتقدم وتضمن الخطوات:

أولا- الدخول على البوابة المصرية الموحدة للحج من خلال الضغط على هذا الرابط.

ثانيا- الضغط علي أيقونة «الاستعلام عن نتيجة القرعة».

ثالثا- ملء خانة الرقم القومي الخاص بالمواطن.

رابعا- ملء بيانات خانة رقم المصنع وهو الموجود اسفل يسار بطاقة الرقم القومي.

خامسا- ملء خانة اختبار التحقيق.

سادسا- الضغط علي أيقونة البحث.

سيتمكن الشخص الذي يريد الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2023 عبر البوابة المصرية الموحدة، بعد الانتهاء من تلك الخطوات، إذا تم قبولة بالقرعة أم لا.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت مساء الأربعاء الماضي، عن تكاليف حج القرعة 2023، التي وصلت إلى مبلغ 175500 جنيه، وهي تشمل كل من تكاليف الحج كاملة، إلى جانب قيمة تذكرة سفر الفائز عبر الطائرة، ويبدأ سدادها من بعد غد الاثنين، حتى الخميس المقبل.