تمثال selket يفتح ذراعيه لاستقبال السائحين في مطار مرسى مطروح

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت بصالة وصول مطار مرسى مطروح الدولي وضع تمثال «selket»، بحضور اللواء طيار أشرف محمد السيد مدير المطار ومحمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، وذلك كنوع من تنشيط حركة السياحة في مصر، بالتعاون بين هيئة تنشيط السياحة مع وزارة الطيران المدني بما يخدم النهوض بحركة السياحة في المطار إلى محافظة مطروح.

حماية مقصورة توت عنخ آمون

وقال محمد أنور مدير عام السياحة في محافظة مطروح إن «سرقت» إحدى الآلهة الحامية الأربعة اللائى يفردن أذرعهن لحماية المقصورة الذهبية لأحشاء الملك توت عنخ آمون.

رمز للحماية

وأضاف في بيان أن نموذج التمثال مصنوع من البوليستر المذهب، ويبلغ ارتفاعه 4 أمتار تقريبا، وجاء اختيار هذا التمثال لما له من دلالة أثرية وفنية عالية، ويصور المعبودة «سِرقت» في هيئة سيدة يعلو رأسها عقرب، والتي عُرفت منذ عصر الأسرة الأولى في العصر الفرعوني، وتأكد دورها كرمز للحماية في نصوص الأهرام.

حركة السياحة بمطروح

وأوضح مدير عام السياحة بمحافظة مطروح أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ المستمرة بالاهتمام بحركة السياحة الداخلية والخارجية للمحافظة والعمل على تنميتها بما يليق بالمحافظة كواجهة سياحية متميزة وفريدة، وجري التعاون الدائم بين محافظة مطروح وزارة السياحة والهيئة العامة لتنشيط السياحة بقيادة الدكتور عمرو القاضى رئيس الهيئة، بإهداء المحافظة نموذج طبق الأصل من تمثال selket، وهو لإحدى المعبودات عند المصريين القدماء وكانت تمثل الخير الذي على الأرض والحامية من المخاطر وتمثلها امرأة تحمل عقرب فوق رأسها و تعتبر من القطع الأثرية الهامة في مجموعة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون ويمثل هذا التمثال دلالة أثرية وفنية عالية لجذب أنظار الزائرين والسائحين لمقومات مصر السياحية و الأثرية ولإضفاء روح السعادة والسرور عليهم و الترحيب بهم .

تنمية السياحة في مطروح

وأضاف مدير السياحة بمطروح أنه نظرا لأن محافظة مطروح تتمتع بمكانة عالية على خريطة السياحة العالمية ولا تقل أهمية عن محافظات مصر السياحية مثل جنوب سيناء، والبحر الأحمر ومدينة الأقصر، وأسوان فقد أولى محافظ مطروح اهتماما بضرورة وضع نموذج التمثال بمطار مطروح الدولى أسوة بالمحافظات السياحية الكبرى، موجهاً الشكر للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.