قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة قلين بكفر الشيخ لمدة 12 ساعة اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قطع مياه الشرب، اليوم الأحد، عن مركز ومدينة قلين، من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة من مساء نفس اليوم، ولمدة 12 ساعة.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

وذكرت الشركة، في بيان لها، أن قطع مياه الشرب يأتي للقيام بأعمال الصيانة بمحطة عزيز الرئيسية، مما يتسبب في انقطاع المياه عن مركز ومدينة قلين بالكامل.

تدبير سيارات مياه شرب

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، ووفرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي.