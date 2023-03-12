«الأرصاد» تكشف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم.. أتربة ونشاط رياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس، إذ تشير خرائط الأرصاد إلى وجود طقس يميل للحرارة بالنهار على القاهرة الكبري، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

أضافت الأرصاد، خلال بيانها، أن درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس، تشهد بعض الظواهر الطبيعية، إذ يوجد نشاط رياح تكون على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري ومدن القناة، وتكون مثيرة أحياناً للرمال والأتربة، على مناطق من شمال الصعيد وأقصي غرب البلاد على فترات متقطعة، وأتربة عالقة نهاراً على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري ومدن القناة.

درجات الحرارة اليوم

وتكون درجات الحرارة اليوم، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية كالآتي:

- القاهرة 29 - 16

- العاصمة الإدارية 29 - 15

- أكتوبر 29 - 15

- بنها 29 - 15

- دمنهور 28 - 14

- وادي النطرون 28 - 14

- كفر الشيخ 29 - 16

- المنصورة 29 - 16

- الزقازيق 28 - 15

- شبين الكوم 28 - 15

- طنطا 28 - 15

- دمياط 27 - 14

- بورسعيد 27 - 15

- الإسماعيلية 30 - 12

- السويس 28 - 14

- العريش 28 - 14

- رفح 28 - 14

- رأس سدر 26 - 13

- نخل 27 - 04

- كاترين 22 - 06

- الطور 26 - 14

- طابا 26 - 14

- شرم الشيخ 29 - 18

- الإسكندرية 23 - 13

- العلمين الجديدة 23 - 13

- مطروح 21 - 12

- السلوم 24 - 10

- سيوة 26 - 12

- رأس غارب 29 - 15

- الغردقة 30 - 16

- سفاجا 29 - 15

- مرسى علم 29 - 15

- شلاتين 30 - 15

- حلايب 27 - 16

- أبو رماد 29 - 16

- رأس حدربة 29 - 16

- الفيوم 29 - 11

- بني سويف 29 - 11

- المنيا 29 - 11

- أسيوط 29 - 12

- سوهاج 29 - 13

- قنا 30 - 13

- الأقصر 30 - 13

- أسوان 30 - 14

- الوادي الجديد 30 - 11

- أبو سمبل 29 - 14