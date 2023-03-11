«الأرصاد الجوية» تكشف درجات الحرارة وحالة الطقس غدا.. رياح مثيرة للأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، عن درجات الحرارة غدا وحالة الطقس، إذ تشهد البلاد نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة أحياناً، على مناطق من شمال الصعيد، وأقصي غرب البلاد على فترات متقطعة.

أتربة عالقة نهاراً تشهدها حالة الطقس غدا

أضافت الأرصاد أن درجات الحرارة غدا والطقس يشهد وجود أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

درجات الحرارة غدا

وتكون درجات الحرارة غدا، وفقاً لهيئة الأرسال الجوية كالآتي:

- القاهرة 29 - 16

- العاصمة الإدارية 29 - 15

- أكتوبر 29 - 15

- بنها 29 - 15

- دمنهور 28 - 14

- وادي النطرون 28 - 14

- كفر الشيخ 29 - 16

- المنصورة 29 - 16

- الزقازيق 28 - 15

- شبين الكوم 28 - 15

- طنطا 28 - 15

- دمياط 27 - 14

- بورسعيد 27 - 15

- الإسماعيلية 30 - 12

- السويس 28 - 14

- العريش 28 - 14

- رفح 28 - 14

- رأس سدر 26 - 13

- نخل 27 - 04

- كاترين 22 - 06

- الطور 26 - 14

- طابا 26 - 14

- شرم الشيخ 29 - 18

- الإسكندرية 23 - 13

- العلمين الجديدة 23 - 13

- مطروح 21 - 12

- السلوم 24 - 10

- سيوة 26 - 12

- رأس غارب 29 - 15

- الغردقة 30 - 16

- سفاجا 29 - 15

- مرسى علم 29 - 15

- شلاتين 30 - 15

- حلايب 27 - 16

- أبو رماد 29 - 16

- رأس حدربة 29 - 16

- الفيوم 29 - 11

- بني سويف 29 - 11

- المنيا 29 - 11

- أسيوط 29 - 12

- سوهاج 29 - 13

- قنا 30 - 13

- الأقصر 30 - 13

- أسوان 30 - 14

- الوادي الجديد 30 - 11

- أبو سمبل 29 - 14.