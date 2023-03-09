درجات الحرارة غدا بجميع المحافظات.. العظمى 27 في القاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة غدا الجمعة، وحالة الطقس، إذ يكون مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة غدا وتفاصيل الطقس

أضافت الأرصاد، أن طقس الغد يشهد وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات الجمهورية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، فهي كما يلي.

- القاهرة 27 - 14

- العاصمة الإدارية 27 - 14

- أكتوبر 28 - 14

- بنها 27 - 14

- دمنهور 26 - 13

- وادي النطرون 26 - 13

- كفر الشيخ 27 - 14

- المنصورة 27 - 14

- الزقازيق 27 - 14

- شبين الكوم 26 - 14

- طنطا 26 - 14

- دمياط 26- 13

- بورسعيد 25 - 12

- الإسماعيلية 26 - 13

- السويس 26 - 13

- العريش 26 - 13

- رفح 24 - 13

- رأس سدر26 - 15

- نخل 24 - 04

- كاترين 22- 06

- الطور 27 - 15

- طابا 25 - 15

- شرم الشيخ 27 - 17

- الإسكندرية 23 - 13

- العلمين الجديدة 22 - 13

- مطروح 21 - 14

- السلوم 20 - 10

- سيوة 25 - 10

- رأس غارب 28 - 15

- الغردقة 28 - 16

- سفاجا 28 - 15

- مرسى علم 28 - 15

- شلاتين 31 - 14

- حلايب 28 - 15

- أبو رماد 29 - 15

- رأس حدربة 28 - 15

- الفيوم 29 - 10

- بني سويف 28 - 11

- المنيا 28 - 10

- أسيوط 29 - 11

- سوهاج 29 - 13

- قنا 30 - 13

- الأقصر 31 - 15

- أسوان 32 - 15

- الوادي الجديد 29 - 12

- أبو سمبل 30 - 13