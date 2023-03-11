الأرصاد تحذر: تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة.. رياح وأمطار ومنخفض جوي

كشفت منار غام عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد: «نشهد ارتفاعا في درجات الحرارة في فترات النهار وفي ساعات الليل يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتصل درجة الحرارة الصغرى لـ 14 درجة».

درجة الحرارة غدا 29

وأكملت منار غانم: «من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى يوم الاثنين المقبل، وستكون العظمى على القاهرة غدا 29 درجة».

ولفتت منار غانم: «من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح مصاحب بأتربة وسيكون في أقصى غرب البلاد في مطروح والسلوم».

منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا

وتابعت منار غانم، أنه مع مساء يوم الاثنين المقبل سوف نشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسبب منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.

وأكملت منار غانم: «الأجواء الشتوية سوف تعود مرة أخرى في فترات النهار والليل وسيكون هناك نشاط للرياح يزيد إحساسنا بالبرودة وسيكون هناك سقوط لأمطار متفاوتة الشدة على المحافظات الشمالية بداية من مساء الاثنين المقبل».