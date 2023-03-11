«صحة كفر الشيخ» تحتفل باليوم العالمى للكلى

احتفلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، باليوم العالمى للكلى، وذلك بتزيين مداخل وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات، من باب إدخال السرور والبهجة على المرضي وذويهم، ولتخفيف ولو جزأ من معاناتهم ووجعهم، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للكلي، والذي يوافق 9 مارس من كل عام، بهدف تنمية الوعي المجتمعي بأمراض الكُلى وكيفية الوقاية منها.

تقديم التوعية بأمراض الكلى

وأوضحت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تم تقديم التوعية بأمراض الكلي من خلال فرق التواصل المجتمعي، وتم تنظيم ورش تدريبية للتعريف بكيفية التعامل مع المرضى وعائلاتهم، بالإضافة لعقد ندوات تثقيفية، تناولت عدة محاور، على رأسها التعريف بطرق التشخيص والعلاج والمتابعة لأمراض الكلي، مشيرةً إلى تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتسهيل الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، وتوفير العلاج المناسب للحالات المستحقة.

تعزيز الوقاية والقضاء على الأمراض المعدية

وأكد الدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، أن ذلك يأتي ضمن جهود الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وفي إطار العمل على تحقيق خطة التنمية المستدامة «مصر 2030» والمتمثلة في تعزيز الوقاية والقضاء على الأمراض المعدية، والحد من الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية.

استكمال خطة الإحلال والتجديد لماكينات وكراسي الكلى

وأوضحت الدكتورة سماح جاد، مدير عام إدارة الطب العلاجي بالمديرية، إن الوزارة تستهدف خلال الفترة القادمة استكمال خطة الإحلال والتجديد لماكينات وكراسي الكلى، ومحطات معالجة المياة، فضلاً عن تنفيذ دورات تدريبية مكثفة لفرق العمل بوحدات الغسيل الكلوي في مختلف المستشفيات الحكومية بالمحافظة.