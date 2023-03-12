حظك اليوم برج الأسد.. انتبه لحقوقك وكن لبقا

تتعدد وتتنوع صفات مواليد برج الأسد 2023، إذ يكون مبدعا وعاطفيا، وإيجابيا، ولديه شخصية قوية وواضحة تجعله قادرا على تحديد ماذا يريد وماذا يقدم، ويعتمد بشكل دائم على الدبلوماسية في تصرفاته، ويستطيع تحمل المسؤولية، فهو قادر على القيادة ويحب السيطرة.

ويمتاز بشهامة الأخلاق، فهو إنسان طموح ومتسامح سريع البديهة، لكنه لا يقبل النقد، ولا يستطيع العيش بدون حب، يحب العمل ويٌعد صديق مخلص، ويحترم القوة ويحب مساعدة الضعفاء.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم السبت، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني والاجتماعي

القمر في وضع معاكس، كن لبقا فالنقد السلبي يفسد علاقتك بالأحباب أو بأشخاص من العائلة، بحسب عبير فؤاد عن برج الأسد.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

تميل اليوم لمراجعة خبرات سابقة وقد تزداد الضغوط، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك، بحسب خبيرة الأبراج والفلك، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن».