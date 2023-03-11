مصفف الشعر ألفريد مكرم: «جميلة» أفضل مسلسل عملت به هذا العام

أعرب مصفف الشعر ألفريد مكرم، عن سعادته بالتعاون في مسلسل جميلة هذا العام رمضان 2023 بطولة الفنانة ريهام حجاج.

ونشر ألفريد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام البوستر الدعائي للمسلسل وعلق عليه قائلا: «مسلسل جميلة، بجد من أحلى المسلسلات اللي اشتغلت فيها السنة دي، واتبسطت جدا بشغلي مع الفنانة الجميلة ريهام حجاج، وبجد من أكتر الفنانين اللي بستمتع دايما بالشغل معاهم.. وإن شاء الله المسلسل يكسر الدنيا في رمضان».

مسلسل جميلة

مسلسل جميلة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم ريهام حجاج، وهاني عادل، وسوسن بدر، وأحمد وفيق، ويسرا اللوزي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.