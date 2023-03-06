قنوات عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023.. تعرف عليها

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن قنوات عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، المشارك في سباق دراما رمضان 2023، ضمن مجموعة كبيرة من الأعمال المتنوعة لكبار نجوم الدراما في مصر والوطن العربي.

وتعيد ريهام حجاج في مسلسل جميلة، التعاون مع المخرج سامح عبد العزيز، والسيناريست أيمن سلامة، بعد نجاح مسلسل «يوتيرن» في رمضان الماضي، ويضم المسلسل عددا من الفنانين من بينهم: أحمد وفيق، عبير صبري، يسرا اللوزي، سوسن بدر، نبيل عيسى، وهاني عادل.

قنوات عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

وتشمل قائمة قنوات عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، 3 قنوات: «الحياة»، «CBC» و«ON»، إضافة إلى منصة «Watch IT»، وخلال الأيام المقبلة سيجري الإعلان عن مواعيد عرض المسلسل على القنوات الثلاث.

ريهام حجاج تكشف عن قنوات عرض مسلسل جميلة في رمضان 2023: مشاهدة ممتعة

وكانت كشفت الفنانة ريهام حجاج، عن قنوات عرض مسلسل جميلة، عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «مسلسل جميلة في رمضان إن شاء الله على قنوات cbc وON tv والحياة، كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم ومشاهدة ممتعة».