مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»: حجم مساعدات الأمم المتحدة لسوريا قليل جدا

قال خليل هملو، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، من دمشق، إن الأمم المتحدة تواصل تقديم المساعدات للمتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا، موضحًا أن ما قدمته الأمم المتحدة من المساعدات قليل جدا؛ نظرا إلى ارتفاع أعداد المتضررين الذين يصل عددهم لما يقارب 9 ملايين متضرر، مُشيرا إلى أن ما قدم من قبل الدول الأوروبية والأمم المتحدة لسوريا، قليل للغاية بالنسبة لما قدم لتركيا.

هملو: سوريا تحتاج لـ5.1 مليار دولار للإعمار

وأوضح خلال رسالة له على الهواء، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن تقرير البنك المركزي الأوروبي، أكد أن سوريا تحتاج لـ5.1 مليار دولار لإعادة الإعمار، ومرض الكوليرا انتشر بنسبة كبيرة، بعد الأسبوعين الأول والثاني من الزلزال؛ نظرا إلى غياب النظافة الشخصية بشكل كامل وتكدس المتضررين في مراكز الإيواء، كما أشار في الوقت ذاته إلى أن هناك أكثر من 100 وفاة جراء مرض الكوليرا.

من ناحية أخرى، أكد أنه لا يزال الأطفال في سوريا يواجهون إحدى أكثر الحالات الإنسانية تعقيدا في العالم، إن ثلثي السكان في حاجة إلى المساعدة في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، واستمرار الاقتتال بعد أكثر من عقد من الصراع الطاحن، والنزوح الجماعي، وتدمير البنية التحتية العامة.

وأشار إلى أن هناك مشكلات حادة فيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي، والاعتماد على مصادر المياه البديلة غير المأمونة، وقضايا الحماية، وارتفاع مستويات التسرب من المدارس.