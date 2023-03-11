محمد منير في السودان.. عودة الحفلات المصرية بالخرطوم

أعاد حفل محمد منير في السودان، الحفلات المصرية من جديد فى العاصمة الخرطوم بعد فترة غياب طويلة، بسبب انشغال المطربين المصريين بإقامة الحفلات الغنائية في باقي بقاع الوطن العربي، إذ قدم الكينج، الأغنية المصرية والنوبية بشكل كبير، للترحيب بجمهوره في السودان.

حفل محمد منير في السودان.. ترند في الخرطوم

حفل محمد منير في السودان، جاء في المراتب الأولى بقوائم الأكثر رواجا في الدولة الشقيقة، كونها المرة الأولى التي يشدو فيها بالخرطوم.

حفل محمد منير في السودان شهد تقديم عددا وافرا من الأغنيات النوبية، بالإضافة لعدد من أغنياته الشهيرة، منها «علي صوتك، حدوتة مصرية، وشيء من بعيد».

بناء مسرح خاص لحفل محمد منير في السودان

أسعار تذاكر حفل محمد منير في السودان، تراوحت بين مبلغ 15000 جنيه سوداني، والثانية بمبلغ 30000 جنيه سوداني، والثالثة بمبلغ 60000 جنيه سوداني، وبالفعل نفد عدد كبير من التذاكر.

وخلال الحفل، تم تركيب مسرح خاص للفنان محمد منير لكي يكون قادرا على استقباله جمهوره الذي أتي من كل محافظات دولة السودان.