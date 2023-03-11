مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية في رمضان 2023.. 6 تعديلات

شهدت مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية في رمضان 2023 حدوث 6 تعديلات وإيقاف نوعين آخرين الخاص بالقطارات المكيفة ذهاب وعودة، وذلك بما يتماشي مع مواعيد هذا الشهر الكريم ابتداءً من يوم الخميس 23 مارس الجاري مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم فلكيًا.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية في رمضان 2023 والتي أقرتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

تعديل مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية في رمضان 2023

- قيام قطار 921 VIP القاهرة / الإسكندرية الساعة 19:00 بدلا من الساعة 17:00 يصل الإسكندرية الساعة 21:40

- قيام قطار 2022 تالجو الإسكندرية / القاهرة الساعة 7:00 بدلا من الساعة 5:50 يصل القاهرة 9:35

- قيام قطار 906 VIP الإسكندرية / القاهرة الساعة 7:30 بدلا من الساعة 7:00 يصل القاهرة 10:05

- قيام قطار 928 VIP الإسكندرية / القاهرة الساعة 15:00 بدلا من الساعة 18:00 يصل القاهرة الساعة 17:50

- قيام قطار 3008 ثالثة مكيفة الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:45 بدلا من الساعة 5:35 يصل القاهرة 8:30

- قيام قطار 8 روسي تهوية الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:10 بدلا من الساعة 5:20 يصل القاهرة الساعة 9:15

إيقاف قطارات القاهرة الإسكندرية في رمضان 2023

كما تقرر إيقاف تشغيل قطاري 927 / 904 مكيف القاهرة / الإسكندرية والعكس نهائياً لوجود خدمة بديلة في نفس الميعاد وبنفس الجودة مع زيادة عدد المقاعد.