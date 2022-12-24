مواعيد قطارات كفر الزيات الإسكندرية المكيفة والعادية 

مواعيد قطارات كفر الزيات الإسكندرية، تهم الكثير من المواطنين قاطني مدينة كفر الزيات، إذ تعد خطوط السكة الحديد من وسائل النقل الرئيسية التي يعتمد عليها سكان المدينة والقرى المجاورة لقضاء مصالحهم والذهاب إلى عملهم في المدن المجاورة، خاصة على خط كفر الزيات - الإسكندرية.

في هذا التقرير تستعرض الوطن مواعيد القطارات العادية والمكيفة التي يمكن استقلالها لهذا الخط والتي تلتزم بالحجز المسبق حتي لا تضطر إلى دفع غرامة مالية داخل القطار، بحسب ما أعلنته هيئة السكك الحديدية.

مواعيد القطارات العادية

قطار رقم 1 درجة ثالثة تهوية روسي، مقرر قيامه من محطة كفر الزيات في تمام الساعة 4:50 صباحًا متجهًا إلى الإسكندرية.

قطار رقم 3 درجة ثالثة تهوية روسي، مقرر قيامه من محطة كفر الزيات في تمام الساعة 5:15 صباحا متجهًا إلى الإسكندرية.

قطار رقم 584 درجة ثالثة عاديه محسنة، مقرر قيامه من محطة كفر الزيات في تمام الساعة 6:45 صباحا، متجهًا إلى الإسكندرية.

قطار رقم 119 درجة ثالثة عاديه محسنة، مقرر قيامه من محطة كفر الزيات في تمام الساعة 8:15 صباحا، متجهًا إلى الإسكندرية.

قطار رقم 7 درجة ثالثة تهوية روسي، مقرر قيامه من محطة كفر الزيات في تمام الساعة 8:25 صباحا متجهًا إلى الإسكندرية.

قطار رقم 566 درجة ثالثة عادية محسنة، مقرر قيامه من محطة كفر الزيات في تمام الساعة 10:35 صباحا متجهًا إلى الإسكندرية.

قطار رقم 570 درجة ثالثة عادية محسنة، مقرر قيامه من محطة كفر الزيات في تمام الساعة 11:50 صباحا متجهًا إلى الإسكندرية.

قطار رقم 1211 درجة ثالثة عادية محسنة، مقرر قيامه من محطة كفر الزيات في تمام الساعة 12:15 ظهرا متجهًا إلى الإسكندرية.

قطار رقم 15 درجة ثالثة تهوية روسي، مقرر قيامه من محطة كفر الزيات في تمام الساعة 13:15 متجهًا إلى الإسكندرية.

قطار رقم 1203 درجة ثالثة تهوية روسي، مقرر قيامه من محطة كفر الزيات في تمام الساعة 15:35 متجهًا إلى الإسكندرية.

قطار رقم 21 درجة ثالثة تهوية روسي، مقرر قيامه من محطة كفر الزيات في تمام الساعة 17:10 متجهًا إلى الإسكندرية.

قطار رقم 23 درجة ثالثة تهوية روسي، مقرر قيامه من محطة كفر الزيات في تمام الساعة 19:20 متجهًا إلى الإسكندرية.

قطار رقم 29 درجة ثالثة تهوية روسي، مقرر قيامه من محطة كفر الزيات في تمام الساعة 22:30 متجهًا إلى الإسكندرية.

قطار رقم 590 درجة ثالثة عادية محسنة، مقرر قيامه من محطة كفر الزيات في تمام الساعة 23:00 متجهًا إلى الإسكندرية.

مواعيد القطارات المكيفة

قطار رقم 903 مكيف درجة أولى وثانية، مقرر قيامه من محطة كفر الزيات في تمام الساعة 7:50 صباحا، متجهًا إلى الإسكندرية.

قطار رقم 919 مكيف درجة أولى وثانية، مقرر قيامه من محطة كفر الزيات في تمام الساعة 16:15 متجهًا إلى الإسكندرية.

قطار رقم 915 مكيف درجة أولى وثانية، مقرر قيامه من محطة كفر الزيات في تمام الساعة 17:40 متجهًا إلى الإسكندرية.

قطار رقم 923 مكيف درجة أولى وثانية، مقرر قيامه من محطة كفر الزيات في تمام الساعة 19:50 متجهًا إلى الإسكندرية.

قطار رقم 931 مكيف درجة أولى وثانية، مقرر قيامه من محطة كفر الزيات في تمام الساعة 22:00 متجهًا إلى الإسكندرية.