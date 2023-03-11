مصرع شخص في انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بأسيوط

شهد الطريق الدائري بمحافظة أسيوط، حادثا مؤسفا بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة بجوار كوبري رعرع التابعة لحي غرب أسيوط، ووفاة قائدها، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراج الجثة والتحفظ عليها بمستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي

كان اللواء احمد جمال الدين مدير أمن أسيوط تلقي إخطارا من مأمور قسم أول أسيوط يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بترعة بالقرب من كوبري رعرع دائرة القسم.

مصرع قائد السيارة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية وضباط وحدة مباحث القسم وتبين وقوع الحادث علي الطريق الدائري وانقلاب سيارة ملاكي تحمل أرقام «ي ل س- 6714» في ترعة مجاورة لكوبري رعرع والمجاورة للطريق ايضا ونتج عن الحادث مصرع قائدها ونجحت قوات الإنقاذ النهري من استخراج الجثة والسيارة والتحفظ علي الجثة بمشرحة مستشفى الإيمان تحت تصرف النيابة.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.