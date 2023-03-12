مقتل شاب بطلق ناري على يد آخر في الدقهلية

لقي شاب في مقتبل عمره مصرعه إثر تلقي طلق خرطوش في الرقبة تسبب في وفاته علي يد شاب آخر، كان قد نشب بينهما خلافات سابقة تسببت في قتله، ليتم نقله إلى مستشفى دكرنس المركزي بالمنصورة.

بلاغ بالحادث

وتلقى اللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة دكرنس، بمقتل شاب بعد إصابته بطلق خرطوش من قبل آخر داخل قرية ميت الحلوج التابعة لمركز دكرنس بالدقهلية، وتم نقله إلى مستشفى دكرنس المركزي، وإيداعه بالمشرحة.

مقتل شاب بطلق خرطوش في رقبته

وانتقلت رجال المباحث إلي موقع الحادث علي الفور، وتبين بالفحص مقتل «أحمد خالد» صاحب الـ27 عاما، إثر إصابته بطلق خرطوش في رقبته تسبب في وفاته علي أثرها من شاب آخر يدعى «ح.ح»، كان نشب بينهما خلافات من قبل، تسببت في قيام المتهم بقتل المجني عليه وإصابته بالخرطوش.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمحاولة إسعافه، إلا أنه توفي وتم نقله إلى مستشفى دكرنس العام، وإيداعه بالمشرحة، وحرر محضر بالواقعة وجرى عرضه علي النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

الرأي القانوني

وقال جمال رمضان مأمون، المحامي بالنقض، لـ«الوطن»، إن قانون العقوبات المصري في مواده من 230 إلى 236 حددت درجات القتل، بداية من القتل العمد وصولا إلى ضرب أفضى إلى موت، وإذا ثبت نية القتل العمد عند المتهم تكون عقوبته الإعدام شنقا، وذلك حسب تحقيقات النيابة العامة وما ستسفر عنه.