مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم دراجتين ناريتين بطريق «القاهرة - الفيوم»

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، في حادث تصادم وقع بين دراجتين ناريتين «موتوسيكل» مساء اليوم السبت، على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، وذلك بسبب السرعة الزائدة التي تسببت في اختلال عجلة القيادة في يد سائقي الدراجتين الناريتين، حيث فقدا كلاهما السيطرة على الدراجة التي يقودها فاصطدما معًا.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، بينما هرعت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، لنقل الجثة والمصاب للمستشفى وإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد تلقيهم بلاغًا من أهالي، بوقوع حادث تصادم مروّع بين دراجتين ناريتين على طريق القاهرة / الفيوم الصحراوي، ووجود متوفى ومصاب.

مصرع شخص وإصابة آخر

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث تصادم دراجتين ناريتين، حيث تبينّ أنّه وقع أسفل كوبري الكعابي على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع سائق إحدى الدراجتين، وإصابة آخر.

نقل الجثة والمصاب للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتي إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصاب ويدعى يوسف أحمد قرني، 19 سنة، إلى مستشفى الفيوم الجامعي، كما جرى نقل جثة المتوفي ويدعى محمد متولي قرني، 20 سنة، إلى ثلاجة الموتى بمستشفى سنورس، تحت تصرف جهات التحقيق.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تيسير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وإزالة آثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.