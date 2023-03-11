مصرع شاب وإصابة 4 آخرين في تصادم موتوسيكل على طريق نبروه بالدقهلية

شيع أهالي مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية اليوم، جنازة شاب لقي مصرعه في حادث تصادم وقع بين موتوسيكل وتوك توك على طريق «نبروه – درين» بدائرة مركز نبروه، وسيطرت حالة من الحزن بين أهالي المدينة والذين خرجوا لتشييع جنازة الشاب، فيما يتلقى 4 شباب أخرين الرعاية الطبية في مستشفى نيروه المركزي.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وتوك توك على الطريق الواصل بين مدينة نبروه وقرية درين مما تسبب في مصرع شخص وإصابة 4 آخرين وجميعهم من مدينة نبروه.

تصادم بين موتوسيكل وتوك توك في نبروه

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة نبروه وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين أن حادث تصادم وقع بين موتوسيكل وتوك توك على طريق نبروه درين مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 4 آخرين بإصابات متفرقة.

أسماء المصابين في حادث نبروه

وتسبب الحادث في وفاة سعيد محروس حامد، وشهرته سعيد رضا دعشوش، 20 عاما، وأصيب في الحادث كل من: كريم ياسر السيد 18 عاما بكسور متعددة بالفخذ الايسر وتم تحويل الحالة للعرض على جراحة الاوعية الدموية، ومصطفي سعد شعيشع 23 عاما بكدمات متفرقة واشتباه ارتجاج وعدم اتزان بالوعي وتم تحوله مخ وأعصاب، والسيد محمد الدسوقي 19 عاما كدمات متفرقة وتم حجزه بقسم الجراحة تحت الملاحظة، وجميعهم مقيمون في مدينة نبروه.

وخرج أهالي مدينة نبروه في جنازة كبيرة لـ تشييع جثمان الشاب سعيد رضا دعشوش، 20 عاما من مسجد أبو الغيط، وسط حالة من الحزن الشديد.

حرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية.