انطلاق نهائيات أولمبياد مدارس مصر غدا

ينطلق دور التصفيات لمسابقة أولمبياد مدارس مصر، الأحد المقبل، بعد عدة أسابيع من التحضيرات بحضور نائب وزير التربية والتعليم أحمد ضاهر، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم ومحافظة السويس.

نقاش حر بين الطلاب المشاركين في المسابقة

ويشهد منتصف اليوم، نقاشا حرا بين الطلاب المشاركين في المسابقة مع نائب وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر ومحافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر بعنوان «اسأل المحافظ»، يتمكنون خلالها من محاورتهما بشكل مباشر عما يشغل بالهم بخصوص المسابقة والعملية التعليمية.

المسابقات تقيس مواهب الطلاب ومهاراتهم في المعرفة العامة، والرياضة، وريادة الأعمال. وسيتقدم كل فريق من مدارس المحافظة المشاركة بفكرة مشروع صغير يمكن تنفيذه ويناسب الاحتياجات المحلية للمحافظة.

وتضم المسابقات أيضا ألعاب «التلي ماتش»، وهي لعبة صائد الجوائز؛ عبارة عن لعبة تفاعلية بين كل أعضاء الفريق، تعتمد على السرعة والذكاء.

موعد انطلاق الحفل

وينطلق الحفل في الثانية عشرة ظهرا بقصر ثقافة السويس.

وشهدت الفعاليات على مدار الأيام الماضية حضورا قويا من الشخصيات العامة من بينهم الإعلامي هاني حتحوت، مدير المسابقات الرياضية، والفنان محمود الليثي، والكاتب عمر طاهر، والدكتور شريف شعبان والدكتور محمد العقبي والإعلامي أحمد يونس وصانعة المحتوى بسنت نور الدين.

وتهدف المبادرة التي تحمل شعار «مع بعض نكبر» لربط الطلاب بالمحافظة التي يعيشون فيها من خلال المشاركة الفعالة في توفير احتياجات المجتمع ومتطلباته المختلفة، وتعمل على التوجيه الصحيح للمهارات الإبداعية للطلاب حتى يكونوا قادرين على العطاء والتميز وإطلاق طاقتهم الكامنة في كل المجالات.

مسابقة أوليمبياد مدارس مصر «دوري المدارس» تأتي ضمن مبادرات وزارة التربية والتعليم لإحياء النشاط الطلابي واكتشاف المواهب في المدارس.