مبادرة «أولمبياد مدارس مصر» تكتشف مواهب الطلبة في السويس

تحرص مبادرة «أولمبياد مدارس مصر»، والتي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع قنوات مدرستنا على تقديم الكثير من الفعاليات المختلفة، فإلى جانب المسابقات التي تتم في ثلاثة من المجالات وهي المعارف العامة، الرياضة، وريادة الأعمال، تساعد المبادرة الطلاب على إظهار مواهبهم لاكتشافها وتسليط الضوء عليها.

مروة أحمد.. موهبة خاصة في الرسم ترصدها «أولمبياد مدارس مصر»

وخلال فعاليات المبادرة بمحافظة السويس تم اكتشاف موهبة الطالبة مروة أحمد من مدرسة اللغات الرسمية الفرنسية والتي تمتلك موهبة مختلفة في الرسم بالألوان للكثير من المناظر.

240 طالب من 16 مدرسة بمحافظة السويس

وتهدف المبادرة التي تحمل شعار «مع بعض نكبر» لربط الطلاب بالمحافظة التي يعيشون فيها من خلال المشاركة الفعالة في توفير احتياجات المجتمع ومتطلباته المختلفة، وتعمل على التوجيه الصحيح للمهارات الإبداعية للطلاب حتى يكونوا قادرين على العطاء والتميز وإطلاق طاقتهم الكامنة في كل المجالات.

إحياء النشاط الطلابي واكتشاف المواهب

وكشف دكتور محمد فتحي منسق عام الحدث في بيان صحفي: أن مسابقة أوليمبياد مدارس مصر «دوري المدارس» تأتي ضمن مبادرات وزارة التربية والتعليم، لإحياء النشاط الطلابي واكتشاف المواهب في المدارس، عن أسماء المشاهير والمحاضرين المشاركين في ورش عمل المبادرة بمختلف المجالات المعرفية والرياضية والفنية.

ويسبق المسابقات عدة ندوات وورش خاصة يلقيها كوكبة من الأبطال، والخبراء، والمثقفين المعنيين بالمجالات الثلاث، وذلك من أجل تهيئة وتحضير الطلبة للمسابقات.

وتضم أسماء المحاضرين، كلًا من الاعلامي هاني حتحوت، مدير المسابقات الرياضية، والفنان محمود الليثي، والكاتب والإعلامي عمر طاهر، والدكتور شريف شعبان، وسارة عزيز من مؤسسة «safe kids egypt»، والدكتور محمد العقبي والاعلامي احمد يونس وصانعة المحتوى بسنت نور الدين.