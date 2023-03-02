طلاب السويس يعرضون ابتكارهم في مسابقة «أولمبياد مدارس مصر»

تواصل مسابقة «أولمبياد مدارس مصر» فعاليتها في محافظة السويس، كأولى محطات المسابقة التي ستقام بجميع محافظات مصر لرصد مواهب الطلاب في أكثر من مجال منها المعارف العامة، الرياضة وإدارة الأعمال.

وخلال فعاليات مبادرة «أولمبياد مدارس مصر» تم تسليط الضوء على موهبة الطالب يوسف محمود من مدرسة إبراهيم عبدالقادر، والذي استطاع تحقيق الفوز في إحدى المسابقات هو وزملائه على مستوى مصر وشمال إفريقيا.

وفي كلمة له لكاميرا «أولمبياد مدارس مصر»، قال الطالب يوسف: «استطعت أنا وزملائي ابتكار روبوت يقدر يساعد رواد الفضاء في مهامه بجانب قدرته على التعامل تحت الماء».

مسابقة أولمبياد مدارس مصر ضمن مبادرات وزارة التربية والتعليم

وكشف دكتور محمد فتحي منسق عام الحدث أن مسابقة أولمبياد مدارس مصر «دوري المدارس» تأتي ضمن مبادرات وزارة التربية والتعليم، لإحياء النشاط الطلابي واكتشاف المواهب في المدارس، عن أسماء المشاهير والمحاضرين المشاركين في ورش عمل المبادرة بمختلف المجالات المعرفية والرياضية والفنية.

أهداف مبادرة «أولمبياد مدارس مصر»

وتهدف المبادرة التي تحمل شعار «مع بعض نكبر» لربط الطلاب بالمحافظة التي يعيشون فيها من خلال المشاركة الفعالة في توفير احتياجات المجتمع ومتطلباته المختلفة، وتعمل على التوجيه الصحيح للمهارات الإبداعية للطلاب حتى يكونوا قادرين على العطاء والتميز وإطلاق طاقتهم الكامنة في كل المجالات.

ويسبق المسابقات عدة ندوات وورش خاصة يلقيها كوكبة من الأبطال، والخبراء، والمثقفين المعنيين بالمجالات الثلاث، وذلك من أجل تهيئة وتحضير الطلبة للمسابقات.

وتضم أسماء المحاضرين، كلًا من الاعلامي هاني حتحوت، مدير المسابقات الرياضية، والفنان محمود الليثي، والكاتب والإعلامي عمر طاهر، والدكتور شريف شعبان، وسارة عزيز من مؤسسة «safe kids egypt»، والدكتور محمد العقبي والاعلامي احمد يونس وصانعة المحتوى بسنت نور الدين.