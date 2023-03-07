محافظ السويس يتابع فعاليات مبادرة «أولمبياد مدارس مصر» لدعم الطلاب الموهوبين

تابع اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، فعاليات مبادرة «أولمبياد مدارس مصر»، المنعقدة في مدارس السويس، لتهيئة الظروف لنجاح المسابقة وتنفيذ أهدافها في دعم وتطوير طلاب المدارس، ودعم الطلاب معرفيا واكتشاف مواهبهم.

ومع الاستعداد لدور الـ16، حرص عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، على التواجد ضمن فريق «أولمبياد مدارس مصر»، لدعم الطلاب والوقوف على خطوات إنجاح المبادرة، لافتا إلى توجيهات المحافظ في تيسير الإجراءات لإنجاح المبادرة.

ومن المقرر أن ينطلق دور الـ16 لمسابقة «أولمبياد مدارس مصر»، غدا، بعد عدة أسابيع من التحضيرات، بـ4 مباريات بين 16 مدرسة في محافظة السويس، ويقدم الفنان محمود الليثي فعاليات مسابقات أولمبياد مصر يوم الأربعاء، فيما يتولى المهمة مذيع الشارع أحمد رأفت يوم الخميس في اليوم الثاني.

مسابقة «أولمبياد مدارس مصر»

وتضم المسابقات أيضا ألعاب «التلي ماتش» وهي لعبة «صائد الجوائز»، وعبارة عن لعبة تفاعلية بين كل أعضاء الفريق، تعتمد على السرعة والذكاء.

وتهدف المبادرة التي تحمل شعار «مع بعض نكبر» لربط الطلاب بالمحافظة التي يعيشون فيها من خلال المشاركة الفعالة في توفير احتياجات المجتمع ومتطلباته المختلفة، وتعمل على التوجيه الصحيح للمهارات الإبداعية للطلاب حتى يكونوا قادرين على العطاء والتميز وإطلاق طاقتهم الكامنة في كل المجالات.

مسابقة أوليمبياد مدارس مصر «دوري المدارس»

مسابقة أوليمبياد مدارس مصر «دوري المدارس» تأتي ضمن مبادرات وزارة التربية والتعليم، لإحياء النشاط الطلابي واكتشاف المواهب في المدارس، عن أسماء المشاهير والمحاضرين المشاركين في ورش عمل المبادرة بمختلف المجالات المعرفية والرياضية والفنية.