الحزن يسيطر على ريهام عبد الغفور بعد رحيل كلبها: «كنت صاحبي وبني آدم»

حالة من الحزن الشديد سيطرت على الفنانة ريهام عبدالغفور بسبب رحيل كلبها، والذي نعته عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وكتبت ريهام عبد الغفور، قائلة: «مش قادرة أصدق كنت صاحبي اللي بيحبني وبيحس بيا وبيحاول يحميني كنت بني آدم أكتر من البني آدمين، ملاكي الحارس، حزينة حزينة حزينة حبيبى يا بنجر هتوحشني أوي».

مسلسل«الأصلي»

وحققت ريهام عبدالغفور نجاحا كبيرا بمسلسل «الأصلي» والذي تجسد خلالة شخصية فاطمة «الأصلي»، ابنة أحد كبار التجار لقطع الغيار في سوق التوفيقية، والذي لديه زوجة ثانية بخلاف والدة فاطمة، وعدد من الأبناء ولكنه يعتمد على «فاطمة» ويعتبرها بمثابة الذراع الأيمن، ولكن مع وفاة الأب يبدأ الصراع والخلافات بين الأشقاء.

يضم المسلسل مجموعة من نجوم الفن؛ أبرزهم ريهام عبدالغفور، ومنال سلامة، وإيهاب فهمي، وفتوح أحمد، ويوسف عثمان، وأحمد الشامي، وأشرف زكي، وتامر نبيل، وسارة نور، وشاهيستا سعد، وإسلام جمال، وجلا هشام، وتأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.