الشباب والرياضة بأسيوط تنفذ فعاليات نادي البحث عن وظيفة لمدة 10 أيام

نفذت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط فعاليات نادي البحث عن وظيفة بمركز شباب عرب العوامر التابع لإدارة شباب مركز الفتح بمشاركة 25 شابا وفتاة الذي استمر لمدة أيام 10 برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

البحث عن وظيفة مناسبة

وقال علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط في تصريحات له إن البرنامج يهدف إلى تدريب الشباب على آليات البحث عن وظيفة مناسبة ولائقة من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية مثل كيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية والتواصل مع الشركات لمعرفة فرص العمل المتاحة والتقديم عليها.

خلق فرص عمل حقيقية للشباب

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة تنفذ أنشطة نادي البحث عن وظيفة وتتوسع في تنفيذها من أجل خلق فرص عمل حقيقية للشباب وتقديم التدريب والمعاونة اللازمة لهم انطلاقا من الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في تأهيل، وتدريب الكوادر الشبابية في مختلف المحافظات، من أجل المساهمة في إيجاد فرص عمل حقيقية لهؤلاء الشباب في إطار خارطة ورؤية الدولة في مواجهه البطالة.