مسلسلات رمضان 2023.. محمد رمضان يطرح الأغنية الدعائية لـ«جعفر العمدة»

طرح الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام الاغنية الدعائية لمسلسل«جعفر العمدة» ضمن مسلسلات رمضان 2023.

مسلسلات رمضان 2023

وطرح محمد رمضان الاغنية الدعائية لمسلسل «جعفر العمدة» والذي يحمل اسم «أنا قادر»غناء أحمد سعد.

ونشر محمد رمضان الأغنية الدعائية وعلق عليها قائلا: «دلوقتي أغنية أنا قادر من مسلسل جعفر العمدة غناء أحمد سعد و أداء صوتي هشام الجخ.. رمضان يجمعنا .. ثقة في الله نجاح».

مسلسل «جعفر العمدة»

واعلن محمد رمضان منذ ساعات الانتهاء من تصوير مسلسل «جعفر العمدة» بعد تصوير دام أشهر طويلة، حيث كان آخر مشاهد المسلسل خارجي في عدد من المناطق الشعبية ابرزها الويلي والسيدة زينب ووسط البلد.

مسلسل جعفر العمدة يشارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم الفن؛ أبرزهم: زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.