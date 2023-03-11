الفنان أحمد داش ينتهي من تصوير مسلسل جعفر العمدة.. بطولة محمد رمضان

انتهى الفنان أحمد داش من تصوير مسلسل «جعفر العمدة»، بطولة الفنان محمد رمضان، والذي ينافس به في موسم رمضان 2023 والمقرر إطلاقه على Watch It وقناة dmc.

شخصية أحمد داش في مسلسل جعفر العمدة لمحمد رمضان

ويقوم أحمد داش بتجسيد خلال أحداث المسلسل شخصية تدعى «سيف»، نجل جعفر العمدة الذي يجسد شخصيته محمد رمضان، حيث يشارك في بطولة العمل النجوم محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، عصام السقا، منذر رياحنة، دعاء حكم، بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

بداية أحمد داش الفنية

أحمد داش فنان شاب، بدأ مشواره التمثيلي عام 2014 حيث قدم الشخصية الرئيسية في فيلم لا مؤاخذة، ليتدرج بعدها في عالم الدراما والسينما، تعاون مع هند صبري في مسلسل إمبراطورية مين.

كما قدّم شخصية الأمير إبراهيم في سرايا عابدين، وفي عام 2016، تألق في مسلسل سقوط حر، كما شارك في بطولة أول أفلامه السينمائية (اشتباك)، الذي شارك في مهرجان كان ومثّل مصر في مسابقة الأوسكار.

مشاركة أحمد داش في العديد من الاعمال الدارمية

شارك أحمد داش في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، مثل مسلسل سابع جار، الحرامي، كما نافس في مواسم رمضان الدرامية بمسلسلات طايع، البرنس، نسل الأغراب، والاختيار2، تميّز داش سينمائيًا بفيلم كازابلانكا (2019) وأبو صدّام (2021) الذي نافس في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وحصد داش جائزة أفضل ممثل دور ثان في المهرجان القومي للسينما المصرية عن دورة في فيلم المحكمة (2021)، كما قدم مسلسل مين قال؟! موسم رمضان 2022.