رضوى الشربيني عن سجود زوجة شاكوش في زفافها: «ست فرحانة بتعبر عن فرحتها»

علقت الإعلامية رضوى الشربيني على واقعة سجود عروس الفنان حسن شاكوش، خلال حفل زفافهما أمس الجمعة، والتي أثارت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن حرية التعبير مكفولة للجميع.

رضوى الشربيني: ست فرحانة بتعبر عن فرحتها

وقالت رضوى الشربيني في تعليق عبر برنامجها «هي وبس»، والذي يعرض عبر قناة «سي بي سي سفرة»، اليوم السبت، إن الكثيرين طالبوها بالتعليق على تلك الواقعة، وقالت: «هقول إيه، ست فرحانة بتعبر عن فرحتها، يمكن هي شايفة حسن شاكوش الراجل اللي تعمله الحركة دي في الفرح قدام الناس، صحيح هي حركة أوفر جدًا، وآخر حاجة كنا بنشوفها إن لاعيبة الكورة يسجدوا لما يجيبوا جون، آخر حاجة شوفناها إن العرايس لما تبقى فرحانة أوي وسعيدة تبوس إيد جوزها أو كتفه أو تحضنه، ولكن واحدة ست تسجد في فرح شكر لربنا قدام الناس والصحفيين، مشوفناهاش الكلام ده قبل كده، ولكن كل واحد من حقه يعبر عن فرحته بالطريقة اللي تعجبه».

رضوى الشربيني تعلق على حفل الزفاف

وتابعت رضوى الشربيني: «تعليقي أنا على الواقعة بعيد عن ريم طارق إنه إزاي أنا واحدة ست هانم أنزل علي ركبي ومنها على الأرض قدام الناس بفستان الفرح ميصحش، وأنا كأنثى بأقول لا، ومشكلتنا والخوف لو تحول الأمر إلى تريند، وكل واحدة نلاقي ليها صورة وهي ساجدة في الأرض بفستان الفرح بتحمد ربنا على عريسها، يا ريت يا بنات متعملوش كده أبدًا. لما آجي أحمد ربنا، ربنا موجود، فإحنا نقدر نحمده طول الوقت، مش لازم أعمل سحبة مايكل دي، وأفرد دراعي وأحمده قدام الناس بالشكل ده».