رضوى الشربيني للمرأة: لازم تصدقي نفسك

كرمت مبادرة «واحدة جديدة»، الإعلامية رضوى الشربيني، مُقدمة برنامج «هي وبس»، عبر قناة سي بي سي سفرة، باعتبارها سفيرة للحملة في عام 2022.

وقالت رضوى الشربيني، خلال كلمتها على هامش التكريم، إنّ: «كل سيدة لا بد أن تصدق نفسها»، مضيفة أن «كل شخص لا بد أن يصدق نفسه، من الممكن أن كل شخص أن يكون طير، لكن الله خلق الشخص إنسان».

حققت اسمي بدعم الآخرين لي

وأضافت رضوى الشربيني، أنها «لم تكن المُذيعة رضوى الشربيني من نفسها، لكن بدعم الآخرين معها».

رانيا يوسف وأحمد مراد يشاركان في الحفل

وكانت رانيا يوسف، وصلت لحفل مبادرة واحدة جديدة المقامة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وحضر أيضا الروائي أحمد مراد.

تكريم أفضل 10 سيدات ملهمات.. أبرزهن إسعاد يونس

وجرى تكريم أفضل 10 سيدات ملهمات، بحضور إسعاد يونس والفنانة سميرة سعيد والفنانة بشرى والفنانة إنجي وجدان والفنانة منة عرفة والفنانة رنيا يوسف والعالمية أسما شريف منير، والروائي أحمد مراد وغيرهم من الفنانين، وخلال الحفل، جرى تكريم سيدات ملهمات، نجحن بتخطى تحديات واجهتهن في حياتهن، وفي ختام الحفل قدمت فقرة فنية غنائية للفنانة هلا رشدي.