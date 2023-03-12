شركة مياه الشرب تنظم ندوات لترشيد الاستهلاك في الإسماعيلية

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية سلسلة ندوات للحملة القومية لترشيد الاستهلاك تحت عنوان «كل نقطة بتفرق» في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمياه.

وأعلنت الشركة في بيان رسمي لها عن تنظيم فعالية بمركز شباب القصاصين في الإسماعيلية بالتنسيق مع مديريات الأوقاف، والتربية والتعلىم، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، الصحة، والبيئة، والمؤسسات الدينية من الأزهر والكنيسة.

وشملت الفعاليات تنظيم يوم ترفيهي لأطفال القرية بتنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية المختلفة للتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها من خلال تنفيذ عدد من أنشطة للتوعية والترفيه وألعاب تفاعلية ومسابقات فنية ، وتوزيع هدايا تذكارية للاطفال المشاركين بالفعاليات.

كما تضمنت فعاليات الحملة ندوات ثقافية عن ترشيد استهلاك مياه الشرب من منظور ديني بمشاركة ممثلي الأوقاف والأزهر وأهمية الحفاظ علىها ، وعمل أنشطة ترفيهية للأطفال وورش سباكة خفيفة للسيدات.

كما شهدت فعاليات اليوم لقاءات توعوية مباشرة مع جمهور العملاء في أنحاء القرية وعمل استطلاعات رأي للتعرف على مدى رضا المواطنين على الخدمات المقدمة من الشركة.

رئيس الشركة: نستهدف رفع الوعي بأهمية المياه

وقال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة أن تنظيم الحملات يأتي في إطار تطبيق سياسات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة محافظات القناة الهادفة للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتنمية الوعي لدي المواطنين بأهمية الحفاظ مياه الشرب والتعامل الأمثل لشبكات الصرف الصحي.