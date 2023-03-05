قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 4 ساعات.. الأماكن والمواعيد

أعلنت محافظة الجيزة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه عن قرى مركز العياط لمدة 4 ساعات، بدءا من الساعة 12 ليل اليوم الأحد إلى الساعة 4 صباحا غدا الاثنين، للقيام بتغيير تسريب من محبس قطر 600 مم على خط المياه قطر 1200 مم المغذى بقرى مركز ومدينة العياط، الأمر الذي يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإيقاف خط المياه قطر 1200 مم لتغيير المحبس المذكور.

سرعة عودة المياه بصورتها الطبيعية للقرى المتأثرة

وأشارت محافظة الجيزة في بيان صادر عنها، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كلف المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال وسرعة إنجازها لضخ المياه بصورتها الطبيعية للقرى المتأثرة، إضافة إلى تكليف رئيس مركز العياط بالمتابعة الميدانية وإزالة أي معوقات أمام الشركات المنفذة لسرعة إنهاء الإصلاحات.

توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب

وأعلنت محافظة الجيزة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إعادة ضخ المياه بصورة طبيعية لشوارع الهرم وفيصل ومتفرعاتهما صباح اليوم، بعد الانتهاء من أعمال تحويل المرافق وتجهيز المواقع الخاصة بمشروع تطوير ترعة المريوطية وإزالة بلف على خط المياه قطر 1500 مم المتعارض مع الأعمال.