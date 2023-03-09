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قطع مياه الشرب غدا عن مناطق عدة في القاهرة لمدة 9 ساعات

كتب:

وائل فايز
04:06 م | الخميس 09 مارس 2023
قطع المياه اليوم- صورة أرشيفية

قطع المياه اليوم- صورة أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة، انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق، غدا الجمعة، للقيام بأعمال إحلال وتجديد للوحات الكهربائية في محطة مياه التبين والمغذية لمناطق «حلوان / 15مايو».

وأوضحت شركة المياه أن المناطق التي ستنقطع عنها المياه هي: «شرق حلوان - منطقة مساكن الضباط بحلوان - حلوان البلد - مثلث حلوان - منشية جمال عبد الناصر - عرب غنيم - المساكن الإقتصادية - منطقة امتداد مدينة 15 مايو - سجن مايو المركزي»، اعتبارا من العاشرة مساء الجمعة وحتى السادسة صباح غدٍ السبت».

الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع، هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.