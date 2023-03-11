«الأرصاد» تحذر من حالة الطقس خلال الساعات القادمة في المحافظات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الساعات القادمة في المحافظات إذ تشير التوقعات إلى تكون الأتربة العالقة نهاراً مع نشاط للرياح على مختلف المحافظات مع تكون الغيوم الجزئية، وطقس غائم جزئيا على جميع المحافظات فيما عدا شمال وجنوب الصعيد إذ يسود طقس مشمس نهاراً.

حالة الطقس خلال الساعات القادمة في المحافظات

وعن حالة الطقس خلال الساعات القادمة في المحافظات أوضحت الأرصاد تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية «البحيرة، مطروح، الإسكندرية» إلى نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة والتى سجلت سرعتها 30 كيلومترا في الساعة وسجلت العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.

الظواهر الجوية في حالة الطقس خلال الساعات القادمة في المحافظات

ويشهد طقس الساعات القادمة في محافظات السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة غيوم جزئية مع طقس معتدل الحرارة نهاراً بارد ليلا وسجلت العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على محافظات شمال الصعيد إذ سجلت سرعتها 32 كيلومترا في الساعة مع طقس مشمس معتدل الحرارة نهاراً وسجلت العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة.

وتنعدم الرياح على محافظات جنوب الصعيد إذ يسود طقس مشمس معتدل الحرارة نهاراً وسجلت العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة.

وسجلت سرعة الرياح في محافظات الوجه البحري 30 كيلومترا في الساعة، وسجلت العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

وفيما يتعلق بحركة الأمواج في البحر المتوسط تكون معتدلة وتصل إلى مترين وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، ويصل ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر 1.25 متر وتكون شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وتحذر الأرصاد الجوية المواطنين من حالة طقس خلال الساعات القادمة في المحافظات لاسيما مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية نظراً لنشاط الرياح المثيرة للرمال.