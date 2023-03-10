الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا في المحافظات.. تحذير من ظاهرة تبدأ فجرا على الطرق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات إذ تتأثر البلاد بظاهرة الشبورة المائية على الطرق الرئيسية مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة وتكون الغيوم الجزئية مع طقس مائل إلى الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ويكون دافئا ليلاً على السواحل الشمالية الشرقية.

حالة الطقس غدا في المحافظات

جاءت حالة الطقس غدا في المحافظات طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، ليسود طقس معتدل الحرارة نهاراً على السواحل الشمالية الغربية وهى «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ»، مع تكون الشبورة المائية وسجلت سرعة الرياح 40 كيلومترا في الساعة وسجلت العظمى 25 درجة مئوية وبلغت الصغرى 15 درجة.

الظواهر الجوية في حالة الطقس غدا بالمحافظات

وتشهد حالة الطقس غدا في المحافظات التي تقع جنوب سيناء والبحر الأحمر مشمس، وسجلت العظمى 28 درجة مئوية وبلغت الصغرى 17 درجة، على أن يكون باردا ليلاً، وفيما يتعلق بطقس محافظات جنوب الصعيد يكون مشمسا نهارا بارد ليلاً وسجلت العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 15 درجة وبلغت سرعة الرياح 16 كيلو متر في الساعة.

تكون الشبورة المائية

وتشهد محافظات شمال الصعيد غداً تكون الشبورة المائية مع تكون الغيوم الجزئية وسجلت العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة وسرعة الرياح سجلت 16 كيلو متر في الساعة.

وفيما يتعلق بطقس محافظات جنوب الوجه البحري يشهد تكون الشبورة المائية الكثيفة وسجلت العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة وبلغت سرعة الرياح 14 كيلو مترا في الساعة، على أن يكون طقس مشمس نهاراً بارد ليلاً.