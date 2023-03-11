رياح شديدة وارتفاع درجات الحرارة.. تحذير من حالة الطقس بالإسماعيلية غدا

حذرت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية، مساء اليوم، من طقس غدا الأحد على كل أنحاء المحافظة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة طوال نهار اليوم.

وقال بيان رسمي لديوان عام المحافظة، إن درجات الحرارة ستسجل 30 درجة مئوية نهارا، لتبدأ في الانخفاض التدريجي، وتسجل 12 درجة مئوية ليلا في انخفاض كبير.

رياح وأتربة على الطرق السريعة

وحذرت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية، من رياح محملة بالأتربة تغطي مدينة الإسماعيلية بالكامل، بدء من الساعات الأولى من صباح الغد.

وقالت الصفحة الرسمية، أن سرعة الرياح تصل إلى 30 كم تقريبا، وتكون محملة بالأتربة على كل الطرق السريعة والصحراوية، خاصة طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي والاسماعيلية السويس.

وحذرت المواطنين، من التواجد قرب الأشجار والأعمدة الكهربائية والأبنية المتهالكة، مطالبة المواطنين بالحرص على الابتعاد عنها، لعدم تعرض حياتهم للخطر بسبب الرياح.

انتشار سيارات الإسعاف

وأعلن مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب عن انتشار سيارات الإسعاف على الطرق السريعة والصحراوية، وفي الأماكن المخصصة للانتشار، طبقا لخطة الطوارئ للتدخل السريع حال وجود أي طارئ.

وحذرت الهيئة العامة للارصاد الجوية من الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى.

وتوقعت الأرصاد الجوية درجات الحرارة غدا، لتكون على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 درجة مئوية، السواحل الشمالية 25 درجة مئوية، شمال الصعيد 28 درجة مئوية، جنوب سيناء 20 درجة مئوية، جنوب الصعيد 31 درجة مئوية.