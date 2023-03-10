«الأرصاد» تكشف درجات الحرارة غدا والظواهر الجوية المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة غدا في العديد من المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على جميع الأنحاء.

وجاء في بيان أصدرته هيئة الأرصاد بشأن درجات الحرارة غدًا أن تشهد البلاد بعض الظواهر الجوية وهي تكون شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، إضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا

وفيما يخص درجات الحرارة غدا على مدن ومحافظات الجمهورية، فهي كما يلي.

- القاهرة 27 - 15

- العاصمة الإدارية 27 - 14

- أكتوبر 28 - 14

- بنها 27 - 14

- دمنهور 26 - 13

- وادي النطرون 26 - 13

- كفر الشيخ 27 - 14

- المنصورة 27 - 14

- الزقازيق 26 - 14

- شبين الكوم 26 - 14

- طنطا 26 - 14

- دمياط 26- 13

- بورسعيد 27 - 14

- الإسماعيلية 27 - 13

- السويس 26 - 13

- العريش 26 - 13

- رفح 25 - 13

- رأس سدر 26 - 15

- نخل 26 - 04

- كاترين 18- 06

- الطور 26 - 15

- طابا 25 - 15

- شرم الشيخ 28 - 17

- الإسكندرية 25 - 15

- العلمين الجديدة 24 - 13

- مطروح 25 - 14

- السلوم 26 - 10

- سيوة 28 - 10

- رأس غارب 28 - 15

- الغردقة 29 - 16

- سفاجا 28 - 15

- مرسى علم 28 - 15

- شلاتين 26 - 14

- حلايب 25 - 15

- أبو رماد 27 - 15

- رأس حدربة 28 - 15

- الفيوم 28 - 10

- بني سويف 28 - 11

- المنيا 28 - 12

- أسيوط 29 - 11

- سوهاج 29 - 13

- قنا 30 - 13

- الأقصر 31 - 15

- أسوان 32 - 15

- الوادي الجديد 29 - 12

- أبو سمبل 30 - 13