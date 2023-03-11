«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس اليوم وأبرز الظواهر الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ البلاد مستمرة في ارتفاع درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، لأن مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر علينا قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية.

زيادة فترة سطوع أشعة الشمس

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أنّ هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس نهارا، كما أن الأجواءَ مائلةً للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «أجواء دافئة على بعض المناطق من سواحلنا الشمالية الغربية، حارة على جنوب الصعيد نهارا، وفي الليل، وعندما تغيب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير وملحوظ في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، والفارق بين درجتي الحرارة الصغرى والعظمى يتجاوز 12 و13 درجة مئوية للقاهرة الكبرى».

طقس غير مستقر

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أجواء فترة الليل ستظل شتوية باردة على أغلب محافظات الجمهورية، ومن المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة الأحد حتى منتصف يوم الاثنين بينما في مساء الإثنين، سنشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على السواحل الشمالية الغربية، ومع تقدم الوقت ستتقدم في بعض المناطق الداخلية.