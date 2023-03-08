موجة الحر تنعش مبيعات «المراوح».. التجار يطرحون عروض عيد الأم

تشهد المراوح إقبالاً الفترة الحالية من جانب المواطنين نظرًا لاقتراب فصل الصيف، وتقدم بعض المحال التجارية عروضًا مخفضة احتفالًا بعيد الأم، مع توقعات من عضو شعبة الأدوات المنزلية بغرفة الجيزة التجارية باستقرار الأسعار وزيادة الإقبال على الشراء.

إقبال المواطنين على شراء المراوح

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة الهرم، قال تجار إن الفترة الحالية تشهد تساؤلًا مستمرًا من جانب المواطنين عن أنواع وأسعار المراوح الموجودة في الأسواق، والتي تختلف أسعارها وفقًا للماركة التجارية والحجم.

وقال يوسف إبراهيم عضو شعبة الأجهزة الكهربائية، إن إقبال المواطنين على شراء المراوح يزداد منتصف الشهر الجاري والشهر المقبل، نظرًا لبداية ارتفاع درجات الحرارة وشعور المواطنين بالطقس الحار، ولكن الشهر الجاري بدأ التساؤل عن الأسعار والإقبال على الشراء، منذ عده أيام بعد تعرض البلد لموجة حر دفعت الكثير من المواطنين لتشغيل المراوح وأجهزة التكيف.

عروض مخفضة على المراوح

وأضاف «إبراهيم» أن الإقبال على شراء المراوح مستمر طوال العام، من خلال استعدادات المقبلين على الزواج وشراء المراوح التي يحتاجونها في منازلهم، والأسعار تحدد وفقاً للنوع والحجم الذي يريد المواطن شرائه، حيث يبلغ سعر مروحة 18 بوصة حائط 5 ريشة 499 جنيهًا والـ18 بوصة 510 جنيهات، ومروحة 16 بوصة من حائط 3 ريش 370 جنيهًا، بينما يبلغ سعر مروحة 18 بوصة ستاند 5 ريشة 350 جنيهًا، والـ16 بوصة ستاند 4 ريشة 475 جنيهًا، ومروحة 21 بوصة ستاند 5 ريشة 990 جنيها، وتسجل مروحة المكتب 585 جنيهًا.

وأوضح عضو شعبة الأجهزة الكهربائية أن الفترة الحالية تشهد عروضًا مخفضة من جانب بعض المحال التجارية على الأجهزة الكهربائية بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، إذ يبلغ سعر مروحة بوكس فريش 629 جنيها، بدلاً من 749 جنيها، ومروحة حائط سمارت 1330 بدلاً من 1499 جنيها، ومروحة عمودية تورنيدو 1385 جنيها بدلاً من 1549 جنيها، بينما تسجل مروحة فريش عمودية 1567 جنيهًا بدلاً من 1799 جنيها، وقد تستمر تلك العروض في بعض المحال حتي نهاية الشهر الجاري، ما يزيد إقبال المواطنين على الشراء.

أهمية الفاتورة الإلكترونية

ومن جهته قال وافي أبوسمرة، عضو شعبة الأدوات المنزلية بغرفة الجيزة التجارية في تصريح لـ«الوطن» إن أسعار الأجهزة الكهربائية تشهد حالة من الاستقرار، ولكن هناك تلاعب واضح من جانب بعض التجار في الأسعار، وتخفيضات عيد الأم بدأت في العديد من محالات الأجهزة الكهربائية على بعض الأجهزة الكهربائية.

وأوضح أبوسمرة أن نظام الفاتورة الإلكترونية الجديد سيساهم في تنظيم حركة البيع والشراء من خلال إجبار التاجر على طرح أسعار ثابتة على الأجهزة الكهربائية تستمر طوال العام، متوقعًا استقرار الأسعار الفترة المقبلة وزيادة إقبال المواطنين على الشراء.