انتعاش المبيعات في محلات العطور مع قرب مناسبة عيد الأم.. عروض مخفضة

تشهد محلات العطور خلال الفترة الحالية، إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء الزجاجات العطرية وخاصة الهاي كوبي، والتي تختلف أسعارها حسب الحجم، تزامنا مع قرب حلول عيد الأم.

إقبال المواطنين على شراء العطور

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة وسط البلد، قال تجار إن العطور من الهدايا الشائعة التي يقبل المواطنون على شرائها بمناسبة عيد الأم، لذلك تقدم بعض المحلات التجارية عروضا مخفضة على العطور بداية من الشهر الجاري، وحتى 21 من الشهر نفسه.

وقال فوزي البنهاوي، أحد أصحاب محلات العطور، إن المحلات بها عروض مخفضة بداية من الشهر الجاري وتمتد حتى 21 مارس من الشهر نفسه، وذلك احتفالا بعيد الأم، إذ يقبل المواطنون على شراء العطور والتهادي بها، وتختلف الأسعار وفقا للنوع وحجم الزجاجة والمتجر.

وأوضح أن شراء العطور مستمر طوال العام، ولكنه يزداد في الفترة الحالية، بالإضافة إلى أن عروض العطور هاي كوبي مستمرة خلال السنة.

عروض مخفضة على العطور هاي كوبي

وأضاف أن زجاجة الهاي كوبي LACOSTE تباع بسعر 150جنيها بدلاً من 200 جنيه، وHUGO بـ70 بدلاً من 90 جنيها، وsi بـ100 بدلاً من 150 جنيها، وعطر she بسعر 200 بدلاً من 250 جنيها، بينما يعرض DE LUXE بسعر 199 بدلاً من 269 جنيها.

زيادة مبيعات العطور

ومن جهة أخرى، قال محمود أسعد، أحد تجار ومستوردي العطور لـ«الوطن» إن أسواق الجملة تشهد إقبالاً من جانب المواطنين الفترة الحالية على شراء العطور هاي كوبي، نظرا إلى أن الأسعار المطروحة مخفضة عن محلات العطور الأخرى، وذلك بمناسبة عيد الأم، ما يزيد إقبال المواطنين على الشراء الفترة الحالية.

وأوضح أن أنواع العطور وحجم الزجاجة سعر الجرام الخام منها يبدأ من جنيهين إلى أكثر وفقا لكل نوع، بينما تتراوح أسعار الكحول الذي يستخدم في تخفيف زيت العطر بين الـ15 و الـ100 جنيه للتر.