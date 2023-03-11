«الحياة» تنقل حفل ختام فعاليات «القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية».. بث مباشر

نشرت فضائية قناة الحياة عبر صفحتها على فيس بوك بثا مباشرا لحفل الفنان الكبير مدحت صالح بختام أنشطة «القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية».

وتختتم وزارة الثقافة فعاليات اختيار القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2022، اليوم، بعد إعلان المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، اختيارها عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022، إذ يُقام السبت المقبل في الثامنة مساء، حفلٌ فنيٌ كبيرٌ يحييه الفنان مدحت صالح على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور سالم بن محمد المالك، مدير منظمة الإيسيسكو.

القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022

واحتفالًا بهذه المناسبة على مدار العام، قدّمت وزارة الثقافة بالتعاون مع إيسيسكو مجموعة كبيرة من الفعاليات في مواقع الوزارة، من بينها معرضان لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وهما معرض الخط العربي ومعرض الحرف التراثية، خلال الفترة من 8 حتى 10 مارس الجاري.