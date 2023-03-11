وزير التنمية المحلية يتفقد سير العمل في مشروع المرسى السياحي ببني سويف

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أعمال إنشاء مرسى سياحي على الجانب الشرقي للنيل بمدينة بني سويف، والذي سيخدم الرحلات النيلية ويجعل من بني سويف محطة هامة للرحلات عبر النيل من شمال لجنوب مصر ذهاباً وإياباً ، فضلاً عن عوائده الاقتصادية بتوفير فرص عمل لأبناء بني سويف ودعم القطاع السياحي وليتكامل مع مشروعات تنموية أخرى في القطاع.

استعراض خطوات العمل بالمرسى السياحي في بني سويف

واستعرض المحافظ مع الوزير مستجدات وسير العمل بالمشروع، الذي يعد خطوة ومرحلة أولى تتبعها مجموعة مراحل سعيا لتنفيذ مشروع طموح على البر الشرقي، ضمن مخطط عام لمشروع إنشاء كورنيش شرقي للنيل والذي تسعى المحافظة في الحصول على موافقة الحكومة لاستكمال باقي مراحله، لاسيما بعد الخطوة الهامة والداعمة والتي تكللت بموافقة الحكومة على مشروع المرسى بالمنطقة، بما يسهم في تحقيق نقلة في مجال السياحة الداخلية ضمن مخرجات الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة والتي تشمل 6 قطاعات اقتصادية من أبرزها قطاع السياحة

أعمال تكريك بنهر النيل في بني سويف

وتجرى أعمال التكريك التي تتم تحت إشراف تطوير وحماية النيل ببني سويف وباستخدام عدد كبير من الحفارات التي يتم تحميلها على صنادل داخل المجرى المائي للنهر، لإنشاء مرسى سياحي بطول 320 متراً ، بجانب إنشاء منطقة مطاعم ومبنى إداري ومنطقة خدمات متكاملة بمحيط المرسى، فضلاً عن مناطق خضراء ولاند سكيب على مساحة تقدر بنحو 6 أفدنة تقريباً، بالتوازي مع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المرسى.

وزير التنمية المحلية يتفقد منظومة العمل بمشروعات الدواجن المركزية بيني سويف

كما تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل، لمتابعة سير العمل بالمشروع ، والوقوف على متطلبات دعمه وتطويره وزيادة الإنتاجية، ضضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مناسبة.

وزير التنمية المحلية يتفقد معرض أهلا رمضان شرق النيل في بني سويف

كما زار وزير التنمية المحلية معرض اهلاً رمضان بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ضمن سلسلة المعارض والشوادر التي نفذتها المحافظة استعداداً لاستقبال الشهر الفضيل.