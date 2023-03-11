وزير التنمية المحلية يتفقد مجمع مواقف السيارات أسفل كوبري عدلي منصور ببني سويف

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع المواقف أسفل كوبري عدلي منصور، وذلك في ختام زيارته اليوم لمحافظة بني سويف، والتي شملت عددا من المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومتابعة منظومة العمل بمعارض أهلا رمضان، بجانب عقد لقاء مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

استعراض الموقف التنفيذي لمجمع المواقف

واستعرض المحافظ مع الوزير مستجدات وسير الأعمال التي تقوم بها الشركات المنفذة للمشروع، الذي يتم إنشائه بالتعاون بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، على مساحة 25 ألف تقريبا، بواقع 13 ألف مترا للموقف الكبير ليستوعب 445 سيارة، وأكثر من 5500 متر مسطح للموقف الصغير ويسع 150 سيارة بجانب مناطق خدمات وتضم أنشطة تجارية ومحال وغرف أمن وإطفاء ومكتب بريد وماكينة صرف آلي ATM ، ومسجد وحمامات وعيادة ومكتب إداري.

وناقش وزير التنمية المحلية القائمين على التنفيذ الموقف الحالي، والذي تضمن الإشارة إلى الانتهاء من أعمال التسوية والتجهيز والإجلال للموقع العام بالموقفين الكبير والصغير بنسبة 100%.

تسريع وتيرة العمل بالمشروع

ونوه المحافظ عن توجيهاته بتسريع وتير العمل بالمشروع، الذي يأتي ضمن خطة مدروسة تسعى المحافظة لتنفيذها لتخفيف الضغط المرور والزحام عن المواقف الرئيسية بالمناطق الحيوية، وتتكامل مع خطة استثمار وتنمية المنطقة المحيطة بالمحور التنموي، والذي يسهم في الدفع بجهود التنمية التي تنفذها الدولة، خاصة وأن المشروع يستهدف رفع العبء عن كاهل المواطن والتيسير عليه، فضلاً عن كونه يعظم من سلسلة القيمة المضافة للموقع أسفل المحور ضمن رؤية واستراتيجية تنموية تم وضعها للاستغلال الأمثل للمنطقة.