وزير التنمية المحلية يتفقد الممشى السياحي في بني سويف

اصطحب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، في زيارة للممشي السياحي لكورنيش النيل، والذي تم الانتهاء من تطويره، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين، وتحقيق الاستغلال الأمثل لكورنيش النيل على مستوى الجمهورية.

محافظ بني سويف يستعرض أعمال تطوير كورنيش النيل

واستعرض المحافظ مع الوزير أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالمشروع، وشملت إنشاء ممشى العظماء، ويحتوي على مجموعة من صور ومعلومات عن بعض المشاهير والأعلام والرموزمن أبناء بني سويف، بنظام الباركود (QR code) الموجود على اللوحة التذكارية، تتضمن معلومات قيمة وتفصيلية عن الشخصية، وتشمل الاسم ومحل وتاريخ الميلاد أو الوفاة والمجال الذي تميز فيه، وذلك بهدف تخليد وتكريم هذه النوابغ والأعلام، وتنمية روح الانتماء لدى أبناء المحافظة وأن يحذوا حذو تلك الشخصيات التي كان لها تأثير ودور محوري في نهضة وطننا الغالي مصر في كل المجالات وعبر كل العصور.

أعمال تطوير كورنيش النيل في بني سويف

كما تضمن المشروع باركينج سيارات بطاقة تستوعب 90 سيارة، ومطعم من دورين، ونافورة أرضية وأخرى راقصة ومارينا، ومنطقة ملاهي أطفال، ومدرجات للجمهور، ومجمعين للكافيهات ومحلات تجارية، بجانب مساحات خضراء بطول الممشى، ومساحات للأكشاك التجارية، و6 بوابات دخول ذات طراز معماري ومتوافر بها كود الإتاحة لذوي الهمم.

وزير التنمية المحلية يُشيد بالممشى السياحي

وأشاد وزير التنمية المحلية بمشروع الممشى السياحي واحتوائه على عناصر جمالية وترفيهية مميزة، حيث أصبح متنفسا حضاريا عظيما لأبناء بني سويف، مؤكدا على أنه يمثل إضافة هامة وحيوية لمقومات المحافظة، مثنيا على الجهد الكبير لمحافظ بني سويف وأجهزته التنفيذية لخروج هذا المشروع للنور ويجني ثماره المواطنون، معبرا عن تقديره لعطاء الأعلام والرموز ممن زينت صورهم الممشى السياحي.