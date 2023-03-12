ممر شرفي من طلاب آداب جامعة دمنهور لـ أستاذ فلسفة السياسة

ممر شرفي نفذه طلاب قسم الفلسفة بكلية الآداب، جامعة دمنهور للدكتور فضل الله سلطح، أستاذ فلسفة السياسة، ورئيس قسم الفلسفة وعميد كلية الآداب الأسبق، تقديرا لجهوده، إذ أهدوه درع تكريمًا له.

ممر شرفي لدكتور في جامعة دمنهور

واصطف الطلاب ليعبروا عن حبهم العميق للدكتور فضل الله سلطح، وتوجيه الشكر والتقدير لعالم جليل، إذ إنه كان دائم النصح لنا نظرا لجهوده مع الطلبة وتقديم المساعدة والنصيحة لهم بشكل مستمر.

فرحة الدكتور بتقدير الطلاب وحبهم

وجاء ذلك لعطائه المتميز وتخريج أجيال عديدة ومتعاقبة، واستقبل الطلاب دكتور الفلسفة السياسية بممر شرفي داخل مبنى الكلية، وسط تصفيق حاد منهم، ليعبروا عن امتنانهم له على ما بذله طوال فترة دراستهم.

وعبر الدكتور فضل الله سلطح أستاذ فلسفة السياسة وعميد كلية الآداب الأسبق، عن فرحته بمفاجأة الطلاب له بالتكريم هي الأفضل.

وأكد أنه لم يجد أي كلمات مناسبة للتعبير عن امتنانه وتقديره للطلاب الذين قدموا له أفضل مفاجأة وتقدير خلال مشواره.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن »أن علاقته بجميع الطلاب جيدة وأنه يتعامل معهم كأبنائه، مؤكدًا أنه تتلمذ على يده أساتذة كبار، قائلًا: «أبتغ من خلال معاملتي مرضاة الله، لكن لم أتوقع أو أتخيل هذا التكريم من طلابي».